В Австралии произошел глобальный сбой в работе ноутбуков Microsoft

В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Как передает Report, об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

По его данным, технический сбой является частью технических проблем, с которыми сталкиваются сегодня компании и учреждения по всему миру. Техническая проблема связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

"Глобальный сбой затронул множество австралийских компаний и правительственных учреждений… Отключение затронуло операторов связи, веб-сайты средств массовой информации, банки и авиакомпании, а также, как полагают, повлияло на серверы", - уточняет телеканал, который сам оказался жертвой сбоев в стране.

По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя.