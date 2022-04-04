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В ASAN Login будет доступна только видеорегистрация

В ASAN Login будет доступна только видеорегистрация С 1 мая в Азербайджане зарегистрироваться в системе ASAN Login можно будет только с применением видеорегистрации.
ИКТ
4 апреля 2022 г. 14:10
В ASAN Login будет доступна только видеорегистрация

С 1 мая в Азербайджане зарегистрироваться в системе ASAN Login можно будет только с применением видеорегистрации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Согласно информации, государственный портал со следующего месяца приостанавливает регистрацию граждан с использованием мобильного номера.

Система ASAN Login - это единая система доступа, созданная для использования электронных услуг, предоставляемых государственными и частными организациями. Система предотвращает создание не совпадающих пользовательских данных одного и того же человека на разных платформах.

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Версия на азербайджанском языке "ASAN Login"də qeydiyyatdan keçmək yalnız “Video qeydiyyat” üsulu ilə mümkün olacaq

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