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В Apple предупредили о сбоях в поставках iPhone 14 из Китая

В Apple предупредили о сбоях в поставках iPhone 14 из Китая Американский IT-гигант Apple сообщил об ожидаемых сбоях в поставках старших моделей iPhone 14 из Китая, аргументировав это значительным сокращением производства на крупном заводе в этой стране из-за коронавирусных ограничений.
ИКТ
7 ноября 2022 г. 05:21
В Apple предупредили о сбоях в поставках iPhone 14 из Китая

Американский IT-гигант Apple сообщил об ожидаемых сбоях в поставках старших моделей iPhone 14 из Китая, аргументировав это значительным сокращением производства на крупном заводе в этой стране из-за коронавирусных ограничений.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"В настоящее время предприятие работает со значительно сниженной мощностью", - говорится в сообщении Apple. При этом не уточняется, насколько это повлияло на производство.

Подчеркивается, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему наблюдается высокий спрос, однако теперь объемы поставок этих моделей сократятся по сравнению с прогнозируемыми ранее значениями.

Агентство Reuters ранее сообщало, что в ноябре производство iPhone на одном из крупнейших в мире заводов может упасть на 30% из-за ужесточения ограничений в связи с COVID-19 в Китае.

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