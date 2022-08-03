В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone

Топ-менеджмент Apple решил не поднимать цены на свои смартфоны с выходом iPhone 14.
Как передает Report со ссылкой на сайт издания
Главной причиной, по которой Apple решила отказаться от повышения цены, стала стагнация на рынке смартфонов, вызвавшая спад потребительского спроса. Сохранив прежнюю стоимость, Apple надеется сохранить высокую востребованность своей новинки среди покупателей.
Вместе с тем во Front Page Tech отметили, что эластичность ценника iPhone 14 была предопределена еще в тот момент, когда Apple приняла решение оборудовать эту модель прошлогодних процессором Apple A15.