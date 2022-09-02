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В Android-смартфонах появится спутниковая связь

В Android-смартфонах появится спутниковая связь Google готовит новую технологию, которая позволит Android-смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Компания намерена развернуть ее в следующей версии Android (14), то есть осенью 2023 года.
ИКТ
2 сентября 2022 г. 15:05
В Android-смартфонах появится спутниковая связь

Google готовит новую технологию, которая позволит Android-смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Компания намерена развернуть ее в следующей версии Android (14), то есть осенью 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Android Central, с соответствующим заявлением выступил старший СЕО Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер.

В Google подчеркнули, что "пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам", будет отличаться от обычных соединений LTE и 5G. Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети, поэтому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит не более 2-4 Мбит/с.

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Версия на азербайджанском языке “Android” smartfonlarda peyk rabitəsi olacaq
Версия на английском языке Android smartphones to have support for satellite connectivity

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