В Android-смартфонах появится спутниковая связь

Google готовит новую технологию, которая позволит Android-смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Компания намерена развернуть ее в следующей версии Android (14), то есть осенью 2023 года.

Google готовит новую технологию, которая позволит Android-смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Компания намерена развернуть ее в следующей версии Android (14), то есть осенью 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Android Central, с соответствующим заявлением выступил старший СЕО Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер.

В Google подчеркнули, что "пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам", будет отличаться от обычных соединений LTE и 5G. Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети, поэтому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит не более 2-4 Мбит/с.