В Android 15 появятся тайные уведомления

В операционной системе Android нового поколения появится пространство Private Space для хранения конфиденциальных данных.

В операционной системе Android нового поколения появится пространство Private Space для хранения конфиденциальных данных.

Как передает Report, об этом сообщает издание Android Authority.

Информацию о Google Private Space обнаружил в бета-версии Android 15 специалист Мишаал Рахман. Судя по описанию секретной функции, в смартфон можно будет добавить защищенное виртуальное пространство для хранения конфиденциальных данных.

По словам эксперта по Android, Google потребует от пользователя создать дополнительный профиль на девайсе. Чтобы зайти в Private Space, владелец устройства должен будет ввести пин-код. Рахман объяснил, что в новом режиме появятся тайные уведомления, которые будут отображаться на экране смартфона, однако для их просмотра нужно будет ввести код разблокировки.

Мишаал Рахман объяснил, зачем нужно будет создавать отдельный Google-аккаунт в Android 15. По его словам, таким образом пользователь может быть уверен, что его приватные данные и настройки не окажутся в сети или облачном хранилище вместе с публичными.