В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение

Назначен новый директор департамента управления данными в Агентстве инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, обязанности были возложены на Кямрана Агаева.
Наряду с новой должностью, он продолжит работу в ООО Azercell Telecom в качестве руководителя отдела управления данными, а также главы "Big Data и аналитического центра", функционирующего в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.