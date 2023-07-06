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В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение

В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение Назначен новый директор департамента управления данными в Агентстве инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
6 июля 2023 г. 13:35
В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение

Назначен новый директор департамента управления данными в Агентстве инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, обязанности были возложены на Кямрана Агаева.

Наряду с новой должностью, он продолжит работу в ООО Azercell Telecom в качестве руководителя отдела управления данными, а также главы "Big Data и аналитического центра", функционирующего в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

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