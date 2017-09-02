В административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла произведена капитальная реконструкция

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла после капитальной реконструкции.

Как сообщает Report, в последние годы в нашей стране, как во всех сферах, достигнуты значительные успехи и в секторе информационно-коммуникационных технологий. Принятые главой государства решения, связанные с развитием этой сферы, подписанные им документы и данные поручения создали основу для того, чтобы поднять сектор ИКТ до уровня современных требований. Это развитие отчетливо проявляется также в капитальной реконструкции и оснащении самым современным оборудованием зданий телекоммуникационных узлов. Капитальная реконструкция административного и технологического здания телекоммуникационного узла в Джалилабаде свидетельствует о том, что данная работа охватывает все регионы страны. В последнее время в этой сфере реализован ряд важных проектов, что создает условия для оказания населению ИКТ услуг высокого уровня. С этой точки зрения большую роль играют и центры услуг "Шебеке", которые позволяют оказывать различные услуги в едином пространстве. Благодаря этому граждане экономят время, могут произвести несколько операций в едином пространстве. Кроме того, эта услуга создает благоприятную почву для осуществления безналичных платежей.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о работе, проделанной в административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.

Четырехэтажное здание общей площадью 1700 кв. м капитально реконструировано. Вокруг здания проведена большая работа по благоустройству, создано озеленение, установлена осветительная система.

На первом этаже узла создан центр услуг "Шебеке". Структуры министерства будут оказывать гражданам все почтовые и телекоммуникационные услуги в одном пространстве. В центре услуг "Шебеке" будут предоставляться почтовые услуги, производиться оплаты всех видов, оказываться услуги, связанные с проведением телефонных линий, подключением к интернету, регистрацией IMEI, "Электронным правительством", "Электронной подписью", обменом валют, услуги почтамта, осуществляться продажа авиабилетов и турпакетов и др. Центр площадью 450 кв. м капитально отремонтирован. В центре, оснащенном оборудованием, отвечающим самым последним технологическим требованиям, создана современная сортировочная комната.

Глава государства был проинформирован о действующей в центре системе оплаты электронного правительства. Было сообщено, что посредством этой системы в настоящее время возможны оплата коммунальных услуг, другие оплаты. Была предоставлена подробная информация и о новшествах, осуществляемых посредством порталов "Электронная подпись" и "Электронное правительство". Было доведено до внимания, что граждане могут приобрести в центре авиабилеты. Работники, прошедшие соответствующую подготовку, будут обслуживать здесь граждан 7 дней в неделю с 9:00 до 20:00. В центре действуют и волонтеры. Планируется, что в будущем они будут работать в этом учреждении.

В фойе административной части здания узла созданы фотостенды, отражающие политическую деятельность великого лидера Гейдара Алиева, а также внимание и заботу главы государства о сфере ИКТ. Реконструирован и оснащен современным оборудованием Учебно-методический центр Электронного правительства, который будет действовать в центре. Находящийся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Учебно-методический центр Электронного правительства создан для повышения уровня подготовки населения, государственных служащих и сотрудников государственных учреждений в использовании информационных технологий, развития у них умений по электронному управлению. В 15 регионах по стране действуют 17 таких центров. Посредством онлайн образовательного портала для всех региональных центров проводится дистанционное обучение в режиме реального времени.

Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация об оборудовании нового поколения, которым будут оснащены телекоммуникационные центры по республике.

Было сообщено, что оснащение телекоммуникационных узлов этим оборудованием позволит довести услуги до самого современного уровня. По поручению президента Азербайджана дан старт проектам по обновлению и развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионах. В соответствии с Государственной программой, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, работа по улучшению выхода населения страны к широкополосному интернету охватит все регионы.

В заключение была сделана фотография на память.