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В 22 госструктурах Азербайджана реализуются проекты, связанные с технологиями 4Sİ

В 22 госструктурах Азербайджана реализуются проекты, связанные с технологиями 4Sİ В настоящее время в Азербайджане в 22 государственных структурах реализуются 43 различных проекта, связанных с технологиями 4Sİ.
ИКТ
13 мая 2024 г. 17:28
В 22 госструктурах Азербайджана реализуются проекты, связанные с технологиями 4Sİ

В настоящее время в Азербайджане в 22 государственных структурах реализуются 43 различных проекта, связанных с технологиями 4Sİ.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции (4SI), организованном Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики.

Во встрече принимали участие представители соответствующих государственных структур.

Исполнительный директор 4SİM Фариз Джафаров проинформировал членов рабочей группы о проектах, реализуемых в стране в области четвертой промышленной революции (чат-бот 4SİM, "Академия 4Sİ"), и сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом.

Мероприятие продолжилось обсуждениями с участием представителей государственных структур, были заслушаны их мнения и предложения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 22 dövlət qurumunda 4Sİ texnologiyaları ilə bağlı 43 layihə icra olunur

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