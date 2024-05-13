В 22 госструктурах Азербайджана реализуются проекты, связанные с технологиями 4Sİ

В настоящее время в Азербайджане в 22 государственных структурах реализуются 43 различных проекта, связанных с технологиями 4Sİ.

В настоящее время в Азербайджане в 22 государственных структурах реализуются 43 различных проекта, связанных с технологиями 4Sİ.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции (4SI), организованном Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики.

Во встрече принимали участие представители соответствующих государственных структур.

Исполнительный директор 4SİM Фариз Джафаров проинформировал членов рабочей группы о проектах, реализуемых в стране в области четвертой промышленной революции (чат-бот 4SİM, "Академия 4Sİ"), и сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом.

Мероприятие продолжилось обсуждениями с участием представителей государственных структур, были заслушаны их мнения и предложения.