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Инновационный центр начнет работу в трех регионах Азербайджана в 2024 году

Инновационный центр начнет работу в трех регионах Азербайджана в 2024 году В 2024 году планируется запустить специальные инновационные площадки в Лянкяране, Гяндже и Сумгайыте, а за пределами Баку создать центры местных талантов и предпринимательства.
ИКТ
1 декабря 2023 г. 14:28
Инновационный центр начнет работу в трех регионах Азербайджана в 2024 году

В 2024 году планируется запустить специальные инновационные площадки в Лянкяране, Гяндже и Сумгайыте, а за пределами Баку создать центры местных талантов и предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева в ходе выступления на панельном заседании, посвященном цифровизации в рамках второго дня инновационного саммита InMerge в Баку.

По ее словам, в ближайшее время в Баку будет запущен Digital Hub, который представляет собой трансформационное пространство, и будет служить центральным звеном, объединяющим исследователей, предпринимателей, корпорации, поставщиков услуг, государственные учреждения и др.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanın 3 regionunda İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

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