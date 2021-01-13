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В 2020 году спрос на сертификаты электронной подписи вырос на 32%

В 2020 году спрос на сертификаты электронной подписи вырос на 32% Количество сертификатов электронной подписи, выданных за последний месяц, составило 2 058
ИКТ
13 января 2021 г. 13:21
В 2020 году спрос на сертификаты электронной подписи вырос на 32%

Количество токенов e-подписи, выданных Национальным центром сертификационных услуг Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий в 2020 году, составило 17 756.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 9 838 из этих носителей электронной подписи приходятся на государственные структуры, 4 990 – предпринимателей, 2 928 – физическим лицам. Таким образом, количество выпущенных токенов электронной подписи в 2020 году на 32% больше, чем в 2019 году.

Количество сертификатов электронной подписи, выданных за последний месяц, составило 2 058.

Рост количества пользователей электронной подписи также приводит к увеличению количества операций. Так, в 2020 году было осуществлено около 8 млн транзакций (операций). 85% из них приходятся на государственные учреждения, что на 93% больше, чем в 2019 году.

Напомним, что электронная подпись может быть использована в виде смарт-карты и USB-токена как средство идентификации и подписи в соответствии с электронной логикой. Эта подпись, которую нельзя имитировать, действительна в течение 3 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda e-imza sertifikatlarına tələbat 32 % artıb

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