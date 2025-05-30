Ужесточено наказание за нарушение правил эксплуатации беспилотников

В Азербайджане ужесточено наказание за нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта, беспилотных летательных аппаратов и других воздушных судов, не используемых как транспортные средства.

В Азербайджане ужесточено наказание за нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта, беспилотных летательных аппаратов и других воздушных судов, не используемых как транспортные средства.

Как сообщает Report, соответствующие изменения внесены в Уголовный и Административный кодексы и утверждены президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно новым поправкам, если лицо, обязанное соблюдать правила эксплуатации указанных видов транспорта в связи со своей должностной или профессиональной деятельностью, нарушает их, что влечет нанесение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью пострадавшего, предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет, а также штраф в размере от 5 000 до 7 000 манатов, или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет, или лишение свободы сроком до двух лет.