Уязвимость в IOS позволяет хакерам следить за пользователями

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS, разработанной корпорацией Apple, может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS, разработанной корпорацией Apple, может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца.

Как передает Report, об этом сообщила компания Jamf, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности.

По ее сведениям, вредоносное программное обеспечение под названием XCSSET позволяет киберпреступникам обходить подтверждение владельцем настроек приватности, таким образом они могут дистанционно смотреть за действиями пользователя, в том числе за его общением по видеосвязи в таких программах как Zoom и Skype.

Как отмечает Jamf, данная лазейка операционной системы была замечена хакерами еще в прошлом году, разработчики MacOS устранили уязвимость в вышедшем в понедельник обновлении 11.4, таким образом пользователи, использующие более старые версии операционной системы, могут стать жертвами взлома.