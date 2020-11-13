В Азербайджане увеличилось количество кибератак

С началом масштабных провокаций Армении на фронте количество кибератак в стране увеличилось в 5-6 раз по сравнению с обычными днями

С началом (27 сентября) масштабных провокаций Армении на фронте количество кибератак в стране увеличилось в 5-6 раз по сравнению с обычными днями. Входящие звонки из зарубежных стран, взлом веб-камер, массовые атаки на маршрутизаторы и модемы, атаки на новостные сайты, фальсификация учетных записей в социальных сетях, фишинговые атаки - все это провокации противника, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В последние дни также увеличилось количество обращений на блокировку аккаунтов пользователей Facebook в Азербайджане.

Служба электронной безопасности при Министерстве призывает пользователей социальной сети Facebook соблюдать приведенные ниже правила, чтобы предотвратить блокировку или аннулирование их учетных записей.

Следующие случаи могут привести к блокировке вашей учетной записи Facebook:

• Создание поддельных учетных записей с целью представления себя другим лицом или организацией;

• Распространение сообщений, нарушающих права интеллектуальной собственности;

• Использование личной учетной записи в деловых целях;

• Повторение комментариев или публикаций, одновременная отправка или получение большого количество запросов на добавление в друзья (принимается Facebook как спам);

• Получение искусственных лайков, подписчиков и просмотров;

• Обмен сообщениями порнографического характера (особенно детской порнографии);

• Покупка и продажа огнестрельного оружия, алкогольных напитков и табачных изделий среди физических лиц;

• Покупка и продажа наркотических средств и психотропных веществ;

• Совершение насилия и оскорбления в связи с расой и национальной принадлежностью человека, религиозными и политическими взглядами, полом, сексуальной ориентацией, инвалидностью, болезнью и другими обстоятельствами;

• Оскорбление личности, разжигание ненависти, информация унижительного и клеветнического характера;

• Доведение до самоубийства;

• Обмен сообщений, представляющих угрозу для здоровья и общества;

• Пропаганда и поощрение терроризма или насилия;

• Несанкционированный обмен личной информацией другого человека;

• Кибермошенническая деятельность с целью получения средств незаконным путем;

• Попытки захвата чужих аккаунтов в социальной сети;

Что нужно сделать для предотвращения блокировки учетной записи Facebook?

• Соблюдайте условия и правила использования социальной сети Facebook.

• Избегайте вышеуказанных действий, которые могут привести к блокировке вашей учетной записи Facebook.

• Не создавайте поддельные учетные записи, используя личную информацию других людей.

• Не делитесь информацией, запрещенной законом.

• Избегайте публикации, которая нарушает авторские права и способствует терроризму, насилию и ненависти.

• Не делитесь личной информацией других лиц без их разрешения.

• Избегайте оскорблений, угроз или других неприятных выражений при общении с людьми. Выражайте свое личное мнение таким образом, чтобы не нарушать права других и при взаимном уважении.

• Используйте бизнес-страницы для рекламы продуктов и услуг.

• Не повторяйте свои мнения и публикации, не пытайтесь искусственно набрать лайки, подписчиков или просмотры.

• Кроме того, вы можете пожаловаться на контент, который нарушает правила Facebook (учетная запись, комментарий, публикация, реклама и т.д.), кликнув три точки справа от публикации или учетной записи без комментариев.

Что нужно сделать при блокировке учетной записи Facebook?

Если вы считаете, что не нарушили вышеуказанные правила и что ваша учетная запись была заблокирована Facebook по ошибке, перейдите по нижеследующей ссылке и заполните официальную форму обращения Facebook.

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Введите следующую информацию в поля, показанные на картинке:

1. Адрес электронной почты или номер мобильного телефона, которые вы использовали при регистрации учетной записи;

2. Ваше имя и фамилия в учетной записи (как на Facebook);

3. Отчетливое изображение вашего удостоверения личности (в формате .jpeg).

Затем отправьте обращение в Facebook, нажав кнопку «Отправить» (Send).