В Азербайджане увеличилось количество кибератак

С началом (27 сентября) масштабных провокаций Армении на фронте количество кибератак в стране увеличилось в 5-6 раз по сравнению с обычными днями. Входящие звонки из зарубежных стран, взлом веб-камер, массовые атаки на маршрутизаторы и модемы, атаки на новостные сайты, фальсификация учетных записей в социальных сетях, фишинговые атаки - все это провокации противника, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.
В последние дни также увеличилось количество обращений на блокировку аккаунтов пользователей Facebook в Азербайджане.
Служба электронной безопасности при Министерстве призывает пользователей социальной сети Facebook соблюдать приведенные ниже правила, чтобы предотвратить блокировку или аннулирование их учетных записей.
Следующие случаи могут привести к блокировке вашей учетной записи Facebook:
• Создание поддельных учетных записей с целью представления себя другим лицом или организацией;
• Распространение сообщений, нарушающих права интеллектуальной собственности;
• Использование личной учетной записи в деловых целях;
• Повторение комментариев или публикаций, одновременная отправка или получение большого количество запросов на добавление в друзья (принимается Facebook как спам);
• Получение искусственных лайков, подписчиков и просмотров;
• Обмен сообщениями порнографического характера (особенно детской порнографии);
• Покупка и продажа огнестрельного оружия, алкогольных напитков и табачных изделий среди физических лиц;
• Покупка и продажа наркотических средств и психотропных веществ;
• Совершение насилия и оскорбления в связи с расой и национальной принадлежностью человека, религиозными и политическими взглядами, полом, сексуальной ориентацией, инвалидностью, болезнью и другими обстоятельствами;
• Оскорбление личности, разжигание ненависти, информация унижительного и клеветнического характера;
• Доведение до самоубийства;
• Обмен сообщений, представляющих угрозу для здоровья и общества;
• Пропаганда и поощрение терроризма или насилия;
• Несанкционированный обмен личной информацией другого человека;
• Кибермошенническая деятельность с целью получения средств незаконным путем;
• Попытки захвата чужих аккаунтов в социальной сети;
Что нужно сделать для предотвращения блокировки учетной записи Facebook?
• Соблюдайте условия и правила использования социальной сети Facebook.
• Избегайте вышеуказанных действий, которые могут привести к блокировке вашей учетной записи Facebook.
• Не создавайте поддельные учетные записи, используя личную информацию других людей.
• Не делитесь информацией, запрещенной законом.
• Избегайте публикации, которая нарушает авторские права и способствует терроризму, насилию и ненависти.
• Не делитесь личной информацией других лиц без их разрешения.
• Избегайте оскорблений, угроз или других неприятных выражений при общении с людьми. Выражайте свое личное мнение таким образом, чтобы не нарушать права других и при взаимном уважении.
• Используйте бизнес-страницы для рекламы продуктов и услуг.
• Не повторяйте свои мнения и публикации, не пытайтесь искусственно набрать лайки, подписчиков или просмотры.
• Кроме того, вы можете пожаловаться на контент, который нарушает правила Facebook (учетная запись, комментарий, публикация, реклама и т.д.), кликнув три точки справа от публикации или учетной записи без комментариев.
Что нужно сделать при блокировке учетной записи Facebook?
Если вы считаете, что не нарушили вышеуказанные правила и что ваша учетная запись была заблокирована Facebook по ошибке, перейдите по нижеследующей ссылке и заполните официальную форму обращения Facebook.
Введите следующую информацию в поля, показанные на картинке:
1. Адрес электронной почты или номер мобильного телефона, которые вы использовали при регистрации учетной записи;
2. Ваше имя и фамилия в учетной записи (как на Facebook);
3. Отчетливое изображение вашего удостоверения личности (в формате .jpeg).
Затем отправьте обращение в Facebook, нажав кнопку «Отправить» (Send).
При столкновении с какими-либо трудностями в связи с заполнением формы обращения следует обращаться в Службу электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта