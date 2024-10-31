Увеличилось число стран, пользующихся услугами Азеркосмос

17:21

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-сентябре этого года экспортировало в 50 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на общую сумму 13,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на четыре страны больше и на 0,5 млн долларов (3,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 9 месяцев выручка "Азеркосмоса" от оказания экспортных услуг составила 74% от общих доходов агентства.

За отчетный период в пятерку стран-лидеров, которые воспользовались услугами Азеркосмос вошли: Великобритания (4,4 млн долларов), Люксембург (2,9 млн долларов), ОАЭ (736,6 тыс. долларов), Турция (493,9 тыс. долларов) и Россия (488,1 тыс. долларов).

В сентябре "Азеркосмос" оказал 40 странам экспортных услуг на 1,5 млн долларов США .