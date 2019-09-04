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Выявлен новый вид мошенничества: взлом аккаунта

Увеличилось числа хищений средств россиян через соцсети

Центробанк зафиксировал рост числа хищений средств россиян через соцсети, сказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв. 

Как передает Report со ссылкой на "Известия", злоумышленники переключились с пенсионеров на категорию экономически активных граждан, а наибольшую популярность сейчас набирает способ мошенничества со взломом аккаунта и последующей отправкой друзьям просьб о финансовой помощи, отмечают в регуляторе. 

«У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще купить на звонок или сообщение от имени сотрудника банка. Главная задача — создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально», — заявил представитель регулятора, напомнив, что у клиентов банков есть два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть трансакцию, приостановленную банком как подозрительную. 

В некоторых случаях, по словам А.Сычёва, злоумышленники даже имитируют голос владельца аккаунта, якобы просящего о помощи, но широкого распространения этот способ пока не получил из-за высокой стоимости. 

«Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц», — считают в Центробанке. 

Ранее представители ЦБ назвали неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. 

МВД поддержало идею блокировки на срок до 30 рабочих дней.

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