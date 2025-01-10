Утвержден порядок использования средств Агентства инноваций

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий".

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий".

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, использование средств будет осуществляться в виде инвестиций, льготных кредитов и грантов.

Уполномоченные кредитные организации не реже 2 раз в год должны проводить мониторинг средств агентства по проекту каждого субъекта предпринимательства и сообщать об этом агентству в течение 7 рабочих дней после окончания мониторинга.