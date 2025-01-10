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Утвержден порядок использования средств Агентства инноваций

Утвержден порядок использования средств Агентства инноваций Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий".
ИКТ
10 января 2025 г. 13:50
Утвержден порядок использования средств Агентства инноваций

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий".

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, использование средств будет осуществляться в виде инвестиций, льготных кредитов и грантов.

Уполномоченные кредитные организации не реже 2 раз в год должны проводить мониторинг средств агентства по проекту каждого субъекта предпринимательства и сообщать об этом агентству в течение 7 рабочих дней после окончания мониторинга.

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