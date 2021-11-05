Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА

Государственный комитет градостроительства и архитектуры утвердил генеральный план ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана.

Государственный комитет градостроительства и архитектуры утвердил генеральный план ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом Report сообщил гендиректор парка Васиф Аббасов.

По его словам, утверждение генерального плана имеет особое значение с точки зрения дальнейшего совершенствования существующей материально-технической базы.

"Парк высоких технологий" - это территория с необходимой инфраструктурой и материально-технической базой для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ с целью разработки или совершенствования высоких технологий, применения (коммерциализации) их результатов в промышленности, сфере услуг и других сферах. Парк, созданный распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 ноября 2016 года, поддерживает научную деятельность, предоставляет необходимые условия и соответствующие привилегии резидентам, действующим на его территории.