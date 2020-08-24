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Установлен новый рекорд по максимальной скорости интернет-соединения

Установлен новый рекорд по максимальной скорости интернет-соединения Речь идет о скорости прохождения данных около 178 Терабит в секунду – этого вполне достаточно для того, чтобы скачать всю библиотеку сервиса Netflix менее чем за одну секунду
ИКТ
24 августа 2020 г. 13:39
Установлен новый рекорд по максимальной скорости интернет-соединения

Команда специалистов по интернет-технологиям из Университетского Колледжа Лондона представила свой новый рекорд в отношении самого высокоскоростного интернета в мире.

Как передает Report со ссылкой на 1informer.com, речь идет о скорости прохождения данных около 178 Терабит в секунду – этого вполне достаточно для того, чтобы скачать всю библиотеку сервиса Netflix менее чем за одну секунду. Чтобы понять истинный масштаб нового достигнутого рекорда, достаточно сравнить этот показатель с показателем предыдущего рекорда, который был достигнут японской командой ученых в 2018 году – тогда речь шла о 150 Терабитах в секунду, что также является весьма удивительным результатом. Или же можно сравнить новый рекорд со средней скоростью прохождения интернет-данных во внутренней среде космического агентства НАСА, которая составляет около 400 Гб/с, а в сравнении с самым высоким режимом пользовательского интернета в 10 Гб/с, новый рекорд превышает его в 17 800 раз.

Стоит отметить, что несмотря на достигнутый рекорд по скорости интернета, воплотить его в реальном мире для общественного использования будет пока что довольно трудно, поскольку речь идет о необходимости совершенным образом переиначить текущую существующую инфраструктуру.

С другой стороны, команда исследователей из Университетского Колледжа Лондона уже готовит некоторые параллельные проекты, нацеленные на постепенную интеграцию данного показателя в массы – хотя пока что речь преимущественно идет о предварительной подготовке серверной инфраструктуры и технологий. Тем не менее, с учетом столь огромных достижений в сфере интернет-технологий за столь короткий срок, становится понятно, что у специалистов имеются все шансы на то, чтобы интегрировать свой рекорд в ближайшем будущем.

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