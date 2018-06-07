Уровень использования нелицензионного ПО в Азербайджане составил 81%

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Чтобы сократить риск кибератак и повысить прибыль, компании в Азербайджане должны проверить программное обеспечение в своей ИТ-инфраструктуре и избавиться от нелицензионного ПО.

Как сообщает Report, это следует из "Глобального исследования рынка программного обеспечения" (BSA Global Software Survey), результаты которого были объявлены сегодня Ассоциацией производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance.

Обзор показал, что в Азербайджане 81% программного обеспечения, установленного на компьютерах, не имеет необходимых лицензий. По сравнению с предыдущим исследованием BSA, проведенным в 2016 году, показатели снизились на 3 процентных пунктов.

Организации по всему миру используют программное обеспечение для совершенствования бизнес-процессов, повышения прибыли, освоения новых рынков и усиления конкурентных преимуществ. Как бы то ни было, слишком часто этим усилиям препятствует широкое распространение нелицензионного ПО и серьезные угрозы безопасности, которые оно несет с собой.

Чтобы лучше понять последствия использования нелицензионного ПО, BSA подготовила "Глобальное исследование рынка программного обеспечения за 2018 год. Управление программным обеспечением: гарантии безопасности, возможности для бизнеса" (2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity). В обзоре приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 000 домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.

"Организации по всему миру упускают экономические выгоды и преимущества, связанные с информационной безопасностью, которые предоставляет эффективно управляемое программное обеспечение. Компаниям следует внедрить процессы управления программными активами (SAM, Software Asset Management), чтобы получить полный контроль за установленным у них программным обеспечением. Это, в свою очередь, позволит организациям снизить риск кибератак, влекущих за собой серьезные последствия для бизнеса, и положительно скажется на прибыли", – говорит Виктория Эспинель, президент и генеральный директор Ассоциации производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance.

Основные выводы исследования в том, что несмотря на то, что использование нелицензионного ПО в мире несколько сокращается, оно по-прежнему широко распространено. Нелицензионное ПО все еще активно используется по всему миру, и составляет 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах. Этот объем снизился только на 2 процентных пункта с 2016 года.

Директора по информационным технологиям отмечают, что использование нелицензионного ПО становится все более рискованным и дорогим. Заражение нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру в сумму, равную примерно 359 млрд долларов США в год. Директора по информационным технологиям отмечают, что незаконный доступ к данным и другие угрозы безопасности, которые несут с собой вредоносные программы, – это причина №1 для того, чтобы обеспечить полный перевод корпоративных сетей на лицензионное ПО.

Соответствие лицензионным требованиям на программное обеспечение теперь является не только обязательным требованием к обеспечению информационной безопасности компании, но также положительно влияет на экономические показатели. Компании, предпринимающие практические шаги на пути улучшения управления программным обеспечением смогут рассчитывать на прирост прибыли вплоть до 11%.

Организации могут предпринять существенные шаги на пути улучшения управления программным обеспечением. Исследования показывают, что компании могут сэкономить до 30% ежегодных расходов на ПО за счет внедрения надежной программы управления программными активами (SAM) и программы оптимизации лицензий на программное обеспечение.

Отметим, что BSA является крупнейшей организацией, представляющей интересы глобальной индустрии программного обеспечения. Ассоциация взаимодействует с правительствами стран и представлена на международных рынках. BSA со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, представлена боле чем на 60 рынках по всему миру.