Упрощена процедура выделения частот для подвижных радиостанций

На основании обращения Министерства цифрового развития и транспорта на очередном заседании Государственной комиссии по радиочастотам Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос об упрощении процедуры выделения частот для подвижных радиостанций.

На основании обращения Министерства цифрового развития и транспорта на очередном заседании Государственной комиссии по радиочастотам Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос об упрощении процедуры выделения частот для подвижных радиостанций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно решению Государственной комиссии, отныне юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории Азербайджанской Республики, с целью использования аналоговых и цифровых подвижных радиостанций PMR 446 (PMR 446-private mobile radio, 446 МГц) для выделения, учета конкретных номиналов частот в полосе частот 446,000–446,100 МГц и регистрации подвижных радиостанций, которые будут использоваться на этих частотах, в соответствии с действующими правилами будут обращаться непосредственно в Государственное управление радиочастот (ГУР) – подведомственную структуру МЦРТ.

Напомним, что до сих пор желающие использовать радиостанции такого типа обращались в Государственную комиссию, и по существующим правилам комиссия рассматривала обращения и принимала решения в течение 2 месяцев.

Согласно новому изменению, после предоставления заявителями требуемых документов в ГУР в течение 3-х рабочих дней пользователям будут выделены номиналы частот.