Университет Джонса Хопкинса удалил с сайта данные о COVID-19 в Бразилии

Американский университет Джонса Хопкинса в субботу удалил данные по Бразилии со своего сайта, на котором публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло после того, как накануне бразильский Минздрав перестал публиковать соответствующую сводную информацию.

До удаления данных о ситуации с коронавирусом в крупнейшем латиноамериканском государстве с сайта университета там была приведена информация за четверг. Теперь Бразилию переместили на последнюю строчку, данные по стране недоступны. Вместо этого на интерактивной карте можно посмотреть статистику по отдельным штатам, которые, тем не менее, не отражаются в общем списке.

Отметим, что со среды Минздрав Бразилии начал публиковать ежедневную сводку с трехчасовой задержкой после окончания вечернего выпуска новостей, а с пятницы изменил структуру и стал обнародовать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа. Сводные цифры роста уровня заболеваемости и смертности в пятницу опубликованы не были.