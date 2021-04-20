Умная метка AirTags от Apple позволит находить вещи с помощью карт

Компания Apple представила свою первую умную метку AirTags, которая поможет найти другие вещи.

Компания Apple представила свою первую умную метку AirTags, которая поможет найти другие вещи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, устройство позволяет найти любые вещи, выведя их местоположение на карту - от наушников до автомобиля. Гаджет работает вместе с приложением Локатор, которое установлено на гаджетах от Apple.

В компании обещают, что устройство будет соблюдать правила конфиденциальности и следить с его помощью за людьми невозможно.

AirTags оценено в 29 долларов, продажи в США начнутся уже 23 апреля. Позже оно появится и на других рынках.