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Умер создатель игровых консолей Nintendo

Умер создатель игровых консолей Nintendo Ведущий дизайнер и создатель игровых консолей японской компании Nintendo Масаюки Уэмура умер на 79-м году жизни.
ИКТ
10 декабря 2021 г. 05:56
Умер создатель игровых консолей Nintendo

Ведущий дизайнер и создатель игровых консолей японской компании Nintendo Масаюки Уэмура умер на 79-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По сведениям агентства, Уэмура умер в понедельник. Причина его смерти не указывается.

Отметим, что Уэмура был принят на работу в компанию Nintendo в 1971 году в качестве инженера. Тогда компания начинала изучать перспективы рынка электронных развлечений и видеоигр. Вскоре ему поручили управлять отделом разработки устройств для игр на домашних телевизорах. В 1981 году он начал работать над созданием игровой консоли Famicom (NES - на рынке западных стран, в постсоветских странах больше известна под маркой "Денди"). Основной особенностью этой консоли были взаимозаменяемые картриджи с играми. Famicom и NES продавались по всему миру и несколько лет оставались наиболее востребованными устройствами для домашнего гейминга. После NES Уэмура занялся разработкой ее новой усовершенствованной версии - SNES, которая также получила мировое признание. Помимо самих устройств, Уэмура также активно участвовал в разработке непосредственно игр для них.

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