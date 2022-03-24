Умер создатель формата изображений GIF

Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет.

Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет.

Как передает Report, об этом сообщил NBC News .

По данным телеканала, Уилхайт умер в США 14 марта от последствий COVID-19. Это подтвердила его жена Кэтлин.

Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) был создан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve. Спустя годы такой формат изображений стал одним из основных методов передачи эмоций в социальных сетях.

В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.