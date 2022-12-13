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Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский Первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский умер на 82-м году жизни.
ИКТ
13 декабря 2022 г. 05:53
Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

Первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский умер на 82-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в Twitter его зять, польский депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий.

"От имени семьи я подтверждаю печальную информацию о смерти генерала Мирослава Гермашевского - первого космонавта, прекрасного пилота, хорошего мужа и отца, любимого дедушки", - написал он.

Сообщается, что Гермашевский умер в одной из варшавских больниц.

Напомним, что Гермашевский отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". За пределами атмосферы Земли он провел 7 дней, 22 часа, 2 минуты и 59 секунд, став 89-м человеком, побывавшим в космосе. На орбитальной станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах, связанных с различными аспектами поведения человеческого организма в условиях невесомости.

В 1983 - 1989 годах Гермашевский возглавлял Польское астронавтическое общество, а с 1998 по 2000 год руководил Национальным авиационным советом Польши. Многие годы Гермашевский занимался популяризацией знаний о космосе.

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Версия на азербайджанском языке İlk polşalı kosmonavt Miroslav Qermaşevski vəfat edib

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