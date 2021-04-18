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Умер один из основателей Adobe

Умер один из основателей Adobe Cооснователь компании Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года
ИКТ
18 апреля 2021 г. 08:40
Умер один из основателей Adobe
Чарльз Гешке

Cооснователь компании Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили в компании.

"Проживавший в пригороде Лос-Анджелеса Гешке скончался в пятницу, 16 апреля. Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий", — говорится в сообщении. Причина смерти не сообщается.

Гешке начал карьеру в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году он основал Adobe. Гешке принимал участие в разработке технологии Portable Document Format (PDF).

В 2009 году экс-президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций.

В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из подозреваемых задержали с выкупом в 650 тысяч долларов США, после чего он привел полицию к месту, где разработчика удерживали.

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