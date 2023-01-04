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Умер экс-участник американской космической миссии "Аполлон-7" Каннингем

Умер экс-участник американской космической миссии "Аполлон-7" Каннингем Американский астронавт Уолтер Каннингем умер на 91-м году жизни.
ИКТ
4 января 2023 г. 06:47
Умер экс-участник американской космической миссии Аполлон-7 Каннингем

Американский астронавт Уолтер Каннингем умер на 91-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Каннингем с 11 по 22 октября 1968 года совершил полет на "Аполлоне-7", первом пилотируемом космическом корабле серии "Аполлон". Он оставался последним из трех участников той миссии.

"Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на "Аполлоне-7", ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии "Аполлон", Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Artemis ("Артемида" - американская программа исследования Луны – ред.), которое мы видим сегодня", - приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.

В тексте отмечается, что Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя "Сатурн-1Б".

"Экипаж успешно завершил восемь испытаний, запустив двигатель служебного модуля, проверив точность работы всех систем космического корабля и обеспечив первую прямую телевизионную трансляцию действий экипажа на борту", - напомнили в NASA.

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