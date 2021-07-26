Украина привлекает азербайджанских инвесторов в развитие сети 4G

Азербайджан и Украина намерены сотрудничать в сфере развития сети 4G.

Азербайджан и Украина намерены сотрудничать в сфере развития сети 4G.

Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Сейчас уже близко к финальной стадии работа по привлечению азербайджанских инвесторов в эту сферу. Почему для нас это важно? В Украине мобильная связь не очень дорогая, если сравнивать с европейскими, но перспективная. У нас есть часть территории, которая, в принципе, не покрыта мобильной связью. В то же время стратегическое направление на диджитализацию, на получение, на трансформацию государственных услуг, введение в IT-сферу, дает огромные перспективы", - отметил он.

По словам Юрчишина, перспективным направлением для развития двустороннего сотрудничества также являются инфраструктурные проекты, в частности строительство магистральных дорог. В данной сфере у Азербайджана имеется положительный опыт.

Касаясь сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетики, он отметил, что в этом направлении наиболее успешным среди зарубежных инвесторов является Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

"После появления SOCAR, очень много моих друзей-автомобилистов начали говорить про повышение качества нефтепродуктов в Украине", - сказал Юрчишин.