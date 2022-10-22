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Ученые нашли уязвимость в безопасности системы Starlink

Ученые нашли уязвимость в безопасности системы Starlink Американские ученые обнаружили уязвимость в системе безопасности Starlink.
ИКТ
22 октября 2022 г. 15:25
Ученые нашли уязвимость в безопасности системы Starlink

Американские ученые обнаружили уязвимость в системе безопасности Starlink.

Как передает Report, об этом пишет MIT Technology Review.

По информации издания, ученые из Техасского университета доказали, что Starlink может работать как система GPS, а значит, что она может быть уязвима в отношении возможности преднамеренного вмешательства в систему. В статье отмечается, что последовательности синхронизирующих сигналов Starlink оказались полностью предсказуемыми и используемыми повсеместно в группировке спутников.

"Любая навигационная система, работающая с последовательностями с открытым исходным кодом, определенно может быть подделана, потому что каждый будет знать, как обнаружить эти сигналы и создать поддельные", - отмечается в статье.

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