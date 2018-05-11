Участники программы AppLab стали победителями Регионального Финала Golden Byte 2018

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью сообщает, что сразу две команды проекта AppLab были признаны лучшими по итогам Регионального Финала Golden Byte 2018.

По результатам конкурса, два проекта-участника программы AppLab заняли первое и второе места в номинации "Стартапы" местного чемпионата. Победителем стал проект Run2Help - мобильное приложение, подсчитывающее шаги, сделанные пользователем в течение дня. Подсчитанные шаги в дальнейшем переводятся в деньги, которые можно передать в один из благотворительных фондов. Команда Run2Help примет участие в международном финале Golden Byte 2018, который пройдет с 19 по 20 мая 2018 года в городе Киев, Украина. Обладателем второго места в вышеуказанной номинации стал проект BuilDay– приложение позволяющее создавать мероприятия в различных локациях и приглашать друзей для участия.

Международный чемпионат в сфере информационных технологий GoldenByte состоит из региональных квалификационных и финальных раундов, и собирает более 10 тысяч участников из 10 стран мира. Региональный финал в Азербайджане, организуемый StepITAcademy, состоялся 4 мая 2018 года. Проекты, прошедшие 2 полуфинала, были представлены и рассмотрены жюри, состоящим их представителей местных и международных компаний.

Отметим, что международный чемпионат GoldenByte был основан академией STEP IT Academy в 2008 году. Главным спонсором регионального финала GoldenByte в этом году является компания AzerTelecom.

Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.