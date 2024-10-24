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Участники проекта "Цифровые дипломаты" совершили инфотур в агентство Report

Участники проекта "Цифровые дипломаты" совершили инфотур в агентство Report 20:10
ИКТ
24 октября 2024 г. 21:11
Участники проекта Цифровые дипломаты совершили инфотур в агентство Report

Завершился проект "Цифровые дипломаты", реализованный при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, участники проекта получили возможность глубже понять важность борьбы с дезинформацией и изучить пути обеспечения информационной безопасности в современную эпоху.

В рамках проекта было организовано шесть встреч и два инфотура. Молодые люди провели встречи с профессиональными экспертами для развития навыков аналитического мышления и критического подхода.

В ходе одной из таких встреч первый премьер-министр Азербайджана Гасан Гасанов провел дискуссию на тему "Организация дипломатической деятельности в медиасфере", рассказав о значении СМИ в дипломатии.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в рамках темы "Коммуникация внешней политики" также подчеркнул роль медиа в дипломатии.

Участники ознакомились с рабочими процессами в медиасфере в ходе двух инфотуров - в информационном агентстве Report и на телеканале Real TV.

В рамках посещения ИА Report участники получили возможность обсудить с директором медиашколы Report Исмаилом Исмаиловым ключевые аспекты работы медиа, а также правила донесения новостей до общественности. Кроме того, они получили исчерпывающие ответы на свои вопросы о деятельности информагентства.

Ключевая цель проекта "Цифровые дипломаты" заключается в повышении компетентности его участников в борьбе с дезинформацией. Результаты проекта будут способствовать более активному продвижению реалий страны на международной арене усилиями молодежи.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Digital Diplomatlar” layihəsi: Müxtəlif görüşlərin iştirakçısı olan gənclər "Report"a da infotur ediblər

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