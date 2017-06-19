Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell сообщает о первом достижении одного из проектов, принимающих участие в программе AppLab.

Как сообщили Report в Bakcell, проект Mango, являющийся участником программы, стал обладателем первого места в номинации "Самый инновационный проект" среди 20 претендентов, на конкурсе 1st ADA University Ideation Competition, проведенном в Университете ADA.

Mango - это мобильное приложение, которое помогает пользователям с легкостью выбрать место для завтрака, обеда или ужина, в соответствии со своими желаниями и потребностями. Одновременно с этим, пользователи приложения могут получать автоматические ответы на интересующие их вопросы, связанные с различными ресторанами. Приложение может быть синхронизировано и использовано совместно с Facebook и другими социальными сетями.

На данный момент команда Mango состоит из четырех студентов, получающих образование в Университете ADA. Чтобы превратить свою идею в полноценное мобильное приложение, студенты проведут 6 месяцев, работая в офисе программы AppLab, принимая участие в тренингах и семинарах, организуемых компанией Bakcell и ее партнерами, получая при этом поддержку и консультацию профессионалов.

Программа AppLab - это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий от начальной стадии до стадии готового продукта.