UBS вложит 200 млн долларов в финтех-стартапы

Швейцарский банк
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", объем фонда составляет 200 млн долларов США.
Учреждение фонда и последующие за этим инвестиции должны помочь банку с выполнением нескольких ключевых задач развития. Среди них развитие инновационных цифровых технологий совместно с партнерами, модернизация технических объектов компании (внедрение облачных технологий, архитектуры микросервисов, ИИ), а также поиск новых и эффективных способов взаимодействия с клиентами.
Помимо этого, UBS заключила партнерское соглашение с венчурной платформой Anthemis, которая будет помогать банку искать потенциально успешные стартапы для инвестирования и покупок.