UBS вложит 200 млн долларов в финтех-стартапы

В этой связи запускается новый фонд UBS Next

Швейцарский банк UBS сообщил о запуске нового фонда UBS Next, который будет использоваться компанией для инвестиций в финтех-стартапы и технологические компании в целом.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", объем фонда составляет 200 млн долларов США.

Учреждение фонда и последующие за этим инвестиции должны помочь банку с выполнением нескольких ключевых задач развития. Среди них развитие инновационных цифровых технологий совместно с партнерами, модернизация технических объектов компании (внедрение облачных технологий, архитектуры микросервисов, ИИ), а также поиск новых и эффективных способов взаимодействия с клиентами.

Помимо этого, UBS заключила партнерское соглашение с венчурной платформой Anthemis, которая будет помогать банку искать потенциально успешные стартапы для инвестирования и покупок.