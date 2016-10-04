Uber, Mastercard и Unibank приступили к совметсному проекту

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Международная технологическая компания Uber, разработавшая мобильное приложение по заказу автомобилей для поездок по городу, международный поставщик платежных технологий Mastercard и ОАО Unibank дали старт совместному проекту.

Как сообщает Report, в рамках проекта водителям-партнерам Uber предлагается уникальная возможность удобного использования заработанных средств. Для этого каждый водитель Uber должен подойти к одному из филиалов Unibank в Баку или Абшероне и открыть идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN). Сразу после этого в филиале водителю будет представлена дебетовая карта Mastercard Albalı Plus. Средства, перечисленные со стороны Uber на VÖEN, автоматически садятся на карту, после чего водитель-партнер Uber может свободно воспользоваться заработанными деньгами, в чем и заключается основная цель данного проекта.

Каждому водителю-партнеру, обратившемуся в один из филиалов Unibank, абсолютно бесплатно будет открыт VÖEN и предоставлена дебетовая карта Mastercard Albalı Plus. Кроме этого, водители Uber смогут бесплатно воспользоваться такими услугами Unibank, как SMS Banking, Mobile Banking и Internet Banking. Также водители будут освобождены от комиссионных за снятие наличных денег с банкоматов. Водители-партнеры также получат cashback до 20% от потраченных безналичным расчетом с карты средств, а на остаток баланса на карте будут начисляться доходы в размере до 6% годовых.