У WhatsApp появятся новые функции, упрощающие работу на нескольких устройствах

В WhatsApp появятся функции, упрощающих использование мессенджера на нескольких устройствах.

В WhatsApp появятся функции, упрощающих использование мессенджера на нескольких устройствах.

Как передает Report, об этом сообщается на портале WABetaInfo , посвященном мессенджеру.

Первое нововведение позволит пользователям WhatsApp лучше организовывать чаты. Так, диалоги, закрепленные на одном устройстве, будут автоматически закрепляться на остальных.

Следующее нововведение касается десктопной версии мессенджера. Юзеры, у которых WhatsApp установлен на компьютер, смогут настраивать параметры конфиденциальности. Сейчас эта функция доступна только в мобильной версии.

В настоящее время обновление тестируется.