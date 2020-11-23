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У владельцев старых смартфонов могут возникнуть проблемы

У владельцев старых смартфонов могут возникнуть проблемы Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм", рассказал об ограничениях, которые ждут владельцев старых смартфонов Android в 2021 году.
ИКТ
23 ноября 2020 г. 06:54
У владельцев старых смартфонов могут возникнуть проблемы

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм", рассказал об ограничениях, которые ждут владельцев старых смартфонов Android в 2021 году.

Как передает Report, по его словам, больше трети сайтов в 2021 году могут оказаться закрыты для отображения на смартфонах Android с версией ОС 7.1.1 и более ранними. Специалист уточнил, что в сентябре будущего года истекает срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. С 2015 года этим занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust.

С.Кузьменко пояснил, что они не смогли договориться о продлении сертификата, и если ничего не изменится, то порядка трети доменов (свыше 200 млн сайтов по всему миру) будут недоступны для владельцев устройств с Android с ОС указанных версий, сообщает телеканал "Звезда". Сейчас процент пользователей с такими ОС составляет 12,9% от всех владельцев гаджетов Android.

"Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, однако подобные траты могут показаться нецелесообразными для многих граждан", - отметил С.Кузьменко.

Также он предложил перейти на браузер Firefox, который имеет свое хранилище сертификатов. "Такой способ подойдет владельцам гаджетов с версией ОС не ранее 5.0. Остальным всё же придется приобрести новый смартфон", - отметил эксперт.

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