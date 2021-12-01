У Twitter появился новый глава

Парага Агравала сменил на посту сооснователя компании Twitter Джека Дорси, объявившего о своем уходе в понедельник.

Парага Агравала сменил на посту сооснователя компании Twitter Джека Дорси, объявившего о своем уходе в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Агравал работает в Twitter с 2011 года и уже через шесть лет после прихода стал директором компании по технологиям.

Парага Агравала называют надежным управленцем, и ему предстоит большая работа. Но для индийской прессы и соцсетей - а в Индии у "Твиттера" более 30 млн пользователей - это назначение стало поводом порадоваться за соотечественника. Он стал самым юным главой компании из рейтинга S&P 500.

"Я глубоко доверяю Парагу, как новому гендиректору. За последние десять лет, что он работает в Twitter, он преобразил компанию", - цитируют Дорси мировые агентства.

Вскоре после публикации письма Дорси Агравал ответил. "Спасибо, Джек. Это для меня честь. Я благодарен тебе за дружбу и наставничество, - написал он. - Я пришел в эту компанию, когда здесь было меньше тысячи сотрудников. Это было десять лет назад, а кажется, будто все это было вчера".

Агравал - выпускник престижного Индийского и нститута технологий. Кроме того, он получил степень в Стэнфордском университете в США. До "Твиттера" он успел поработать в компаниях Microsoft, Yahoo и AT&T. В Twitter он отвечал за техническую безопасность, его работа позволила усовершенствовать процесс разработки продуктов и алгоритмы машинного обучения.