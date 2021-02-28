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У Facebook отсудили 650 миллионов долларов

У Facebook отсудили 650 миллионов долларов Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц
ИКТ
28 февраля 2021 г. 01:40
У Facebook отсудили 650 миллионов долларов

Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц.

Как передает Report со ссылкой на газету Chicago Tribune, жители штата Иллинойс в 2015 году подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее Facebook предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов, однако окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.

Согласно решению суда, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от компании. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.

Как сообщает газета, судья Джеймс Донато назвал эту сделку "знаменательным результатом". "В целом урегулирование иска является серьезной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", - цитирует газета слова судьи.

Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц, однако пообещали, что в будущем эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.

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