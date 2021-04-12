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У Apple возникли проблемы с выпуском нового iPad Pro

У Apple возникли проблемы с выпуском нового iPad Pro Причина тому — сбои в цепочках поставок нового Mini-LED дисплея
ИКТ
12 апреля 2021 г. 13:55
У Apple возникли проблемы с выпуском нового iPad Pro

Apple столкнулась с серьезными производственными проблемами, которые могут привести к сокращению объемов поставок новой модели iPad Pro.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg. Причина тому — сбои в цепочках поставок нового Mini-LED дисплея, сообщают источники агентства.

Основными поставщиками Mini-LED дисплеев в мире являются тайваньские Ennostar Inc., General Interface Solution Holding Ltd и Taiwan Surface Mounting Technology Corp. По словам источников агентства, один из поставщиков Apple недавно был вынужден вовсе приостановить производство из-за нехватки комплектующих.

Как сообщалось ранее, Apple планирует представить новые модели планшетов iPad Pro в апреле. Они получат улучшенный процессор и камеру, но сохранят те же диагонали экрана, что и предыдущие модели,— 11 и 12,9 дюйма. Технология Mini-LED, которая будет использоваться на устройствах Apple впервые, должна повысить контрастность и сделать изображение более ярким. При этом оснащены Mini-LED дисплеями будут только планшеты с диагональю 12,9 дюйма.

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Версия на английском языке Apple facing problems with release of new iPad Pro

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