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У Apple появится новый дорогой гаджет

У Apple появится новый дорогой гаджет В 2022 году у техногиганта Apple появится гарнитура смешанной реальности. Как передает Report, об этом сообщил инсайдер и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.
ИКТ
1 ноября 2021 г. 17:42
У Apple появится новый дорогой гаджет

В 2022 году у техногиганта Apple появится гарнитура смешанной реальности. Как передает Report, об этом сообщил инсайдер и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, новый гаджет будет обладать "усовершенствованными чипами, дисплеями, сенсорами и функциями на основе аватаров". По описанию устройства частично напоминает те, о которых говорил глава Meta и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг во время недавней презентации метавселенной от компании.

По слухам, гарнитура смешанной реальности будет стоить не менее 3 тыс. долларов США. Сам Гурман точную цену гаджета пока не называл.

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