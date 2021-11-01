У Apple появится новый дорогой гаджет

В 2022 году у техногиганта Apple появится гарнитура смешанной реальности. Как передает Report, об этом сообщил инсайдер и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

В 2022 году у техногиганта Apple появится гарнитура смешанной реальности. Как передает Report, об этом сообщил инсайдер и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, новый гаджет будет обладать "усовершенствованными чипами, дисплеями, сенсорами и функциями на основе аватаров". По описанию устройства частично напоминает те, о которых говорил глава Meta и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг во время недавней презентации метавселенной от компании.

По слухам, гарнитура смешанной реальности будет стоить не менее 3 тыс. долларов США. Сам Гурман точную цену гаджета пока не называл.