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Тюркские страны могут наладить совместное производство спутниковых платформ

Тюркские страны могут наладить совместное производство спутниковых платформ Сегодня в Баку проходит первое деловое заседание космических агентств и соответствующих структур стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.
ИКТ
20 декабря 2021 г. 14:28
Тюркские страны могут наладить совместное производство спутниковых платформ

Сегодня в Баку проходит первое деловое заседание космических агентств и соответствующих структур стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов отметил, что основной целью заседания является более близкое знакомство с национальными программами тюркоязычных государств в космической сфере, более глубокое изучение планов, определение возможностей сотрудничества.

Председатель правления турецкого космического агентства Сардар Гусейн Йылдырым предложил сотрудничество в производстве спутниковых платформ и по другим направлениям космической отрасли: "Деятельность каждой страны в отдельности требует слишком больших затрат для каждой из них. Но при совместном сотрудничестве семь государств могут создать мощный космический альянс. Наши цели носят мирный характер".

Отметим, что организация тюркских государств была создана в 2009 году. Структура, председателем которой является Багдад Амраев, имеет 5 членов (Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и 2 наблюдателя (Венгрия, Туркменистан).

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