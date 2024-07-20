Тысячи авиарейсов отменены в США из-за сбоя в работе Microsoft, не работают банкоматы

После сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure в США были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.

После сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure в США были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Отмечается, что сейчас в Соединенных Штатах отменены 8,9% всех внутренних рейсов, в общей сложности 2 382 рейса.

Помимо этого, по информации агентства Bloomberg, из-за сбоя вышли из строя несколько тысяч банкоматов банка JPMorgan Chase.

Как указывает агентство, у банка около 16 тыс. банкоматов в 48 штатах.