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Тысячи авиарейсов отменены в США из-за сбоя в работе Microsoft, не работают банкоматы

Тысячи авиарейсов отменены в США из-за сбоя в работе Microsoft, не работают банкоматы После сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure в США были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.
ИКТ
20 июля 2024 г. 02:46
Тысячи авиарейсов отменены в США из-за сбоя в работе Microsoft, не работают банкоматы

После сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure в США были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Отмечается, что сейчас в Соединенных Штатах отменены 8,9% всех внутренних рейсов, в общей сложности 2 382 рейса.

Помимо этого, по информации агентства Bloomberg, из-за сбоя вышли из строя несколько тысяч банкоматов банка JPMorgan Chase.

Как указывает агентство, у банка около 16 тыс. банкоматов в 48 штатах.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft”dakı nasazlıq səbəbindən ABŞ-də minlərlə aviareys ləğv edilib, bankomatlar işləmir

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