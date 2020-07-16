Twitter заявил, что работает с проблемой в соцсети

Компания Twitter изучает проблему с рядом аккаунтов и отмечает, что во время проверки возможны перебои с доступом к некоторым функциям.

Компания Twitter изучает проблему с рядом аккаунтов и отмечает, что во время проверки возможны перебои с доступом к некоторым функциям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в аккаунте технической поддержки Twitter.

"Мы в курсе о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить… Возможно, вы не сможете публиковать сообщения или сменить ваш пароль, пока мы изучаем и работаем с этим инцидентом", - сказано в сообщении.