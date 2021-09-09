Twitter запустил тематические сообщества

Сервис микроблогов Twitter представил тематические сообщества: теперь пользователи могут публиковать твиты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ.

Сервис микроблогов Twitter представил тематические сообщества: теперь пользователи могут публиковать твиты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в настоящий момент функция доступна на ПК и iOS, в скором времени она также появится и на Android.