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Twitter запустил тематические сообщества

Twitter запустил тематические сообщества Сервис микроблогов Twitter представил тематические сообщества: теперь пользователи могут публиковать твиты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ.
ИКТ
9 сентября 2021 г. 17:26
Twitter запустил тематические сообщества

Сервис микроблогов Twitter представил тематические сообщества: теперь пользователи могут публиковать твиты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в настоящий момент функция доступна на ПК и iOS, в скором времени она также появится и на Android.

Опубликованные в сообществе твиты смогут прокомментировать только участники сообщества. Остальные смогут посмотреть и процитировать твит. У каждого сообщества будет модератор, который сможет устанавливать правила, приглашать или удалять участников. В настоящий момент только ограниченное число пользователей может создать сообщество: для участия в программе нужно заполнить заявку.

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