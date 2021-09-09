Twitter запустил тематические сообщества

Сервис микроблогов Twitter представил тематические сообщества: теперь пользователи могут публиковать твиты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в настоящий момент функция доступна на ПК и iOS, в скором времени она также появится и на Android.
Опубликованные в сообществе твиты смогут прокомментировать только участники сообщества. Остальные смогут посмотреть и процитировать твит. У каждого сообщества будет модератор, который сможет устанавливать правила, приглашать или удалять участников. В настоящий момент только ограниченное число пользователей может создать сообщество: для участия в программе нужно заполнить