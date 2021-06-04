Twitter запустил платную подписку с премиум-функциями

Twitter впервые запускает платную подписку, предлагая пользователям сети микроблогов доступ к ряду премиальных функций за ежемесячную плату.
Со временем будет запущен и на других рынках, сообщила компания. Подписка в Канаде будет стоить 3,49 канадского доллара (2,9 долларов США) в месяц, в Австралии - 4,49 австралийского доллара (3,49 долларов США).
Платная подписка даст пользователям Twitter возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Кроме того, они смогут объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст.
Бесплатная модель микроблогов сохранится, отмечают в компании. "Подписка просто добавляет функции к уже существующему интерфейсу Twitter для тех, кто этого хочет", - подчеркивают в Twitter.
В будущем компания рассчитывает запустить Twitter Blue в США и в других странах, а также планирует добавить дополнительные функции в платную подписку.