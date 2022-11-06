Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Соцсеть Twitter запустила платную подписку для пользователей с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за 7,99 долларов США в месяц.

Соцсеть Twitter запустила платную подписку для пользователей с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за 7,99 долларов США в месяц.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, пока подписка доступна только в некоторых странах.

Как напоминает The Guardian, традиционно подтвержденные аккаунты использовались знаменитостями, политиками, брендами, организациями, государственными структурами и проч., чтобы читатели могли видеть, что учетная запись действительно принадлежит этому лицу или организации.

Теперь же любой пользователь соцсети сможет получить эту "синюю галочку" для своего аккаунта.

Отмечается, что анонсированы и другие новые опции, например сокращение рекламы, возможность публиковать длинные видео, приоритетный показ аккаунта в ответах, поисковых запросах и др.