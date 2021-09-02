Twitter запустил новую функцию

Социальная сеть Twitter представила новый режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также блокировать их авторов.

Социальная сеть Twitter представила новый режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также блокировать их авторов.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter в своем блоге.

"Мы представляем "Режим безопасности", новую функцию, которая направлена на сокращение нежелательных взаимодействий. С сегодняшнего дня, запускаем нашу функцию безопасности для небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, которые используют английский язык", - говорится в блоге Twitter.

Компания объясняет, что новая функция безопасности будет блокировать на семь дней учетные записи за использование потенциально опасной лексики, а также за повторяющиеся ответы или упоминания.

Пользователи, у которых будет включен режим безопасности, смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных учетных записях. Перед окончанием "периода безопасного режима", пользователи будут получать об этом уведомления.

"Когда режим включен в ваших настройках, наши системы будут оценивать вероятность негативного взаимодействия, учитывая и содержание твита, и отношения автора и комментатора. Наша система принимает во внимание существующие отношения, так что аккаунты, на которые вы подписаны или с которыми периодически взаимодействуете, не будут автоматически блокироваться", - сообщает Twitter.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.