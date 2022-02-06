Twitter запустил глобальное тестирование аналога дизлайка

В Twitter появилась функция «Понизить рейтинг».

В Twitter появилась функция "Понизить рейтинг".

Как передает Report со ссылкой на соцсеть, отмечается, что на данный момент воспользоваться нововведением можно только в веб-версии, но скоро она заработает в мобильных приложениях на iOS и Android.

В Twitter заявили, что благодаря этой функции можно будет больше узнать о том контенте, который хочет видеть пользователь. Во время ее тестирования соцсеть выяснила, что в основном пользователи понижают рейтинг оскорбительных или неуместных ответов. При этом никто из пользователей социальной сети не может увидеть, кто понизил их рейтинг.

Звучат мнения, что таким образом компания пытается переложить ответственность за модерацию на самих пользователей. Другие считают, что это способ пресечь троллинг и харассмент.