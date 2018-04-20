Twitter запретил рекламу услуг Kaspersky Lab

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг "Лаборатории Касперского", заявив, что бизнес-модель последней нарушает правила рекламы социальной сети, а также ссылаясь на заявления США о том, что фирма имеет связи сроссийскими спецслужбами,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Twitter.



"Это решение основано на нашем убеждении в том, что "Лаборатория Касперского" работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads", — говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.